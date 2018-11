Une startup chinoise déploie la 1re ligne de production de batteries solid state

Une batterie au potentiel énorme

Une ligne de production qui devrait multiplier sa capacité d'ici 2020

Source : engadget

Le développement et la production en masse de telles batteries en vue de remplacer les batteries lithium-ion pourraient notamment permettre de concevoir des véhicules électriques dotés d'une grande autonomie Contrairement aux batteries à Lithium-ion, dont l'électrolyte liquide représente un danger assez élevé en cas de fuite (notamment des risques d'explosion, de surchauffe et d'incendie), les batteries à électrolytes solides -- présentent de multiples avantages, à commencer par diminuer significativement ces mêmes dangers.Dotées d'une meilleure densité énergétique, de taux de charge bien plus rapide, les batteries à électrolyte solide sont également bien plus fiables avec une plage de température d'utilisation plus élevée, ce qui est particulièrement important pour les environnements en dessous de 0 °C. En clair : ce type d'accumulateur représente l'avenir, notamment en ce qui concerne les véhicules électriques.De nombreuses entreprises ont investi lourdement pour le développement de cette technologie, on pense notamment àqui compte le géantparmi ses investisseurs, mais aussi, ou encoreToutefois, c'est bel et bien, startup issue de la prestigieuse Université technique de Tsinghua, qui affirme avoir déployé la toute première ligne de production de batterie. Nan Cewen, responsable de la startup, a déclaré que pour réaliser cette prouesse plus de 1 milliard de yuans, ce qui représente environ 126 millions d'euros, ont été investis.Située à l'est de l'Empire du Milieu, dans la ville de Kunshan, la ligne de production aurait une capacité de 100 MWh par an et pourrait être multipliée par 7 d'ici 2020. Pour le moment les batteries produites seraient destinées à des « équipements high-tech haut de gamme » mais Nan Cewen affirme que la startup est actuellement en pourparlers avec « un certain nombre de grands constructeurs automobiles », difficile d'en savoir beaucoup plus pour le moment.Il faudra s'armer de patience avant d'en apprendre plus sur cette ligne de production, notamment sur le coût de production de ces batteries. En attendant, force est de constater en apprenant la bonne nouvelle que le progrès de cette technologie suit son bonhomme de chemin et qu'elle est, à coup sûr, promise à un bel avenir.