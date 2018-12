800km d'autonomie, recharge en 1 minute : les batteries solides pourraient tout changer

Une batterie moins dangereuse, et beaucoup plus performante

De plus en plus conscients de l'importance de préserver notre planète, chacun agit à sa manière afin de la protéger. Qu'il s'agisse simplement de respecter le tri sélectif ou de ne pas jeter ses déchets par terre, tout le monde peut aider, à son niveau, à rendre la Terre plus propre. Les constructeurs automobiles n'échappent bien-sûr pas à cette tendance, en témoignent les nombreuses voitures électriques lancées sur le marché dernièrement.Toutefois, si cette invention est écologiquement très intéressante, il faut bien reconnaître que le grand public peine encore à s'y faire et à l'adopter. En cause, l'autonomie toujours beaucoup trop faible proposée par ce type de véhicule. Mais la donne pourrait bientôt changer...En effet, Henrik Fisker, ex-designer automobile chez Aston Martin, et aujourd'hui gérant de la start-up Fisker Inc , a récemment annoncé avoir conçu une batterie solide qui, grâce au délaissement des solutions liquides d'électrolytes, excluraitcomme le rapporte le site Détours Plus impressionnant encore, le Danois avance que sa création offrirait une capacité de stockage agrandie, une autonomie de 800 km, une recharge en seulement une minute, et une durée de vie atteignant 1 000 cycles, soit le double de ce qui se fait aujourd'hui.Bien que le principe des batteries dites "solides" soit déjà bien connu, la majorité des experts s'accordent cependant à dire qu'il ne sera pas possible d'en produire en assez grande quantité, et à des coûts assez bas, avant de très nombreuses années.Une affirmation que Mr. Fisker réfute formellement.En attendant de voir si cette potentielle invention pourrait bien révolutionner l'industrie automobile, on vous invite à découvrir la sublime EMotion de l'entreprise, voiture de luxe électrique qui devrait très bientôt proposer plus de 600 km d'autonomie, pour une vitesse de pointe excédant les 250 km/h...