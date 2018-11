Pour Noël, Fortnite permet aux joueurs de s'offrir des cadeaux entre eux

Des cadeaux, oui, mais des règles à respecter

Une semaine de test... avant une instauration définitive de la fonctionnalité ?

Vous croyez à l'existence du petit Papa Noël ? Chez Clubic, on y croit dur comme fer ! Et du côté d'aussi visiblement. L'éditeur de a annoncé l'arrivée d'une fonctionnalité réclamée par de nombreux joueurs et attendue depuis près d'un an. À l'occasion de la mise à jour 6.31 du jeu, les joueurs peuvent enfin. Oui, c'est un peu Noël avant l'heure.Alors, dans le détail, comment cela fonctionne ? Très simplement en réalité. En naviguant sur la boutique, deux options s'offrent à vous : vous pouvez acheter un article comme vous en aviez l'habitude, ou bien l'acheter comme cadeau. Ensuite, vous pouvez l'envoyer à l'ami de votre choix, en y ajoutant même un message personnalisé si vous le souhaitez. Après cette étape, votre ami recevra son cadeauau jeu.Toutefois, Epic Games imposepour que cela fonctionne. Votre compte doit être protégé par plusieurs systèmes d'authentification (si vous souhaitez activer l'authentification à deux facteurs, c'est par ici ). Vous devez aussi envoyer un cadeau à un ami qui fait partie de votre liste depuis au moins 48 heures. Fortnite limite aussi les offrandes à 3 par tranche de 24 heures, et les cadeaux achetés ne sont pas remboursables. Enfin, il n'est possible d'offrir que ce qui est disponible dans la boutique du jour.Vous l'aurez compris, Epic Games veut limiter à tout prix. L'événement, lui, ne dure qu', histoire de tâter le terrain. Si l'opération est un succès, le développeur ne s'interdit pas de retenter l'expérience.Précisons enfin que les appareils tournant sur iOS ne prennent pas en charge cette fonctionnalité, puisqu'elle entre en contradiction avec la politique d'Apple.