The Division 2 dispose maintenant d'une démo jouable de 8 heures

Un essai de 8 heures disponible sur consoles et PC

Sur son blog, Ubisoft annonce quepermet désormais à n'importe qui de s'essayer au jeu pendant 8 heures.A priori non limité dans le temps, l'essai jouable de 8 heures àvous permet de faire progresser votre personnage jusqu'au niveau 8.Il s'agira de mener à bien des missions de la campagne ainsi que des quêtes annexes afin de débarrasser Washington D.C. de ses vils occupants, seuls ou en coopération en ligne.Évidemment, une fois ces 8 heures écoulées, Ubisoft vous proposera de mettre à niveau le jeu afin d'en débloquer la version complète. Votre progression sera ainsi sauvegardée et vous pourrez continuer à jouer.La version d'essai deest disponible sur PC, Xbox One et PS4. Ubisoft précise que l'offre n'est «» pas disponible sur Stadia.