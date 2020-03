Ghost Recon: Breakpoint dispose maintenant d'une offre d'essai gratuite de 6h

© Ubisoft

Un Friend Pass aussi au menu

Source : Ubisoft

Très concrètement : que vous ayez participé ou pas au week-end portes ouvertes, vous pouvez désormais jouer gratuitement aux six premières heures de- aussi bien sûr PC, PS4 et Xbox One.Ce n'est pas tout. Dans son communiqué, Ubisoft fait savoir que tous les acheteurs de(passés et futurs) recevront un Pass Ami, qu'ils pourront offrir aux personnes de leur choix, dans la limite de trois amis en simultané.Ce Pass Ami est particulièrement généreux, en cela qu'il court jusqu'au 16 juin prochain ! Autrement dit, si vous vous faites inviter à rejoindre un ami sur, vous pourrez profiter du jeu en sa compagnie pendant plus de deux mois gratuitement.Ubisoft précise qu'un compte PS Plus ou Xbox Live Gold est requis aux joueurs PS4 et Xbox pour profiter deen coopération.