Resident 3 : 2 millions d'exemplaires distribués dans le monde en cinq jours

© Capcom

Un succès malgré un accueil critique mitigé

Lire aussi :

Capcom travaillerait sur un remake de Resident Evil 4

Source : Capcom

Il faut bien l'admettre, le remake deaura été une petite déception pour une partie des fans de la licence.Trop courte et amputée de certains passages emblématiques du jeu original, cette nouvelle version n'a pas eu droit aux notes exceptionnelles du remake deen 2019.Malgré tout, Capcom vient d'annoncer que 2 millions d'exemplaires deont été distribués à travers le monde durant les cinq premiers jours de sa commercialisation. Lors de sa première semaine,avait atteint 3 millions d'unités écoulées. Le S.E.L.L. a de son côté indiqué que la version PS4 du remake se positionne à la seconde place des jeux les plus vendus en France.Quoi qu'il en soit, c'est une vraie réussite pour Capcom. En plus del'année prochaine, l'éditeur nippon travaillerait aussi sur un remake de. La date de sortie se situerait en 2022. Enfin, depuis le premier épisode de 1996, la licence s'est écoulée à 95 millions d'unités dans le monde.