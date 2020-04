Streets of Rage 4 : redécouvrez les personnages et musiques d'époque, grâce au mode "Rétro"

Un mode « rétro » pour Streets of Rage 4

Source : VentureBeat

Il y a quelques semaines, nous évoquions, dans la chronique NEO·Classics , le cas de Streets of Rage , cette licence emblématique de la SEGA Mega Drive. Or, les français de DotEmu et LizardCube s'apprêtent à proposer le quatrième épisode de la saga, sur PC, PS4 Nintendo Switch et Xbox One.Outre de nouveaux personnages et un tout nouveau look,proposera aussi un mode « rétro », permettant d'opter pour d'anciens héros, parés de leur aspect «» d'origine. Au total, 17 personnages qui seront donc jouables.À ce choix de personnages s'ajoute la possibilité de jouer avec les musiques originales du premier et du second opus.À noter que DotEmu a confirmé le prix de lancement de ce, à savoir 24,99 euros, mais sa date de disponibilité est en revanche toujours inconnue...