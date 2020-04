Epic Games et J.J Abrams signent un jeu d'espionnage sur mobile : Spyjinx

Lire aussi :

Ce projet avait été évoqué il y a quelques années maintenant, et une version beta sera disponible très prochainement (sur iOS uniquement).se présente donc comme un jeu mobile, et mélangera divers genres comme le RPG, la stratégie ou encore l'action, pour un titre orienté «», qui disposera (évidemment) d'une section multijoueurs.Epic Games explique : «Dans, les joueurs seront invités à mettre en place leur base et à personnaliser cette dernière avec de nouvelles salles, de nouvelles technologies... Chaque action nécessitera une certaine énergie, et il faudra également veiller à respecter un certain timing pour aller, par exemple, dérober un objet clé dans une base ennemie.Pour cela, le joueur devra se constituer une escouade à son image, avec la possibilité d'engager des pirates, des spécialistes en gadgets ou encore de bonnes vieilles brutes.Evidemment, le jeu fera également la part belle à l'XP, aux missions quotidiennes, aux ressources à récupérer, aux achats in-app... L'attirail complet du parfait jeu mobile en somme. Une phase de beta test est prévue en Malaisie et en Australie, sur iOS uniquement. Le jeu est pour sa part attendu sur l'OS d'Apple, mais aussi sur Android.