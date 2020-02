La Chine retire le jeu vidéo Plague Inc. de l'App Store

Le jeu Plague Inc. © Ndemic

Les autorités chinoises ne font pas le lien entre le retrait du jeu et le Covid-19. Mais pour Ndemic Creations, le studio à l'origine de, c'est l'explication la plus probable.La raison officielle du retrait deest qu'il «». Pourtant, le jeu était disponible dans le pays depuis des années.Ndemic a émis un communiqué sur son site . Le studio y affirme : «».Une «» que le studio a tout de même relativisée le mois dernier , rappelant que le jeu ne pouvait pas être considéré comme «». Cette précision avait été faite car, face à la propagation du virus, Ndemic a déclaré avoir reçu «».Ndemic souhaite désormais rendre son jeu de nouveau disponible, mais affirme être impuissant. Il a déclaré : «».Le studio ne veut pas pour autant que son jeu vidéo participe à un sentiment d'inquiétude face au virus, d'autant que les nouvelles dans le pays sont plutôt rassurantes. Le nombre de décès du Covid-19 a baissé en février en Chine, l'OMS affirme ne pas avoir affaire à une pandémie et Apple vient de rouvrir la moitié de ses stores chinois , lui, reste disponible hors de Chine sur iOS, Android, PC et consoles.