Final Fantasy VII Remake : l'Orchestra World Tour passera par Paris en 2020 !

Plus que quelques semaines à patienter avant de pouvoir mettre la main sur(qui nécessitera plus de 100 Go de mémoire sur votre PS4... ). Mais les fans du jeu signé Squaresoft (à l'époque) ont également un autre rendez-vous cette année, avec l'Orchestra World Tour.En effet, ce concert événement annoncé initialement au Japon et aux Etats-Unis fera finalement un petit détour par l'Europe, passanr par Londres le 30 octobre, Barcelone le 19 décembre... et Paris le 13 décembre !L'Orchestra World Tour, qui compte plus de 100 musiciens, donne donc rendez-vous aux fans deau Palais des Congrès le 13 décembre prochain, à 15 heures. Les billets seront mis en vente le 5 mars à partir de 10 heures du matin. Synchronisation des montres !