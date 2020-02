THQ démarre le développement d'un remake de Gothic après le succès du teaser jouable

Le remake de Gothic sur PC... PS5 et Xbox !

Source : SteamCommunity

Deux mois après avoir lancé un teaser jouable, THQ Nordic confirme un remake pour le «, lancé initialement en 2001. L'éditeur précise que plus de 180 000 joueurs ont pu s'essayer au teaser, et que près de 95 % des fans souhaitaient voir cette refonte officialisée.Malgré son côté remake, justement, ce nouveau».Cenouvelle génération arrivera «» sur PC bien sûr, mais aussi sur consoles, plus précisément les futures PS5 et Xbox Une très bonne nouvelle donc, même s'il va falloir se montrer (très) patient avant de pouvoir jouer àsur la Smart TV du salon.