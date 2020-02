Après 23 ans d'existence, le studio français Quantic Dream va éditer ses propres jeux

© Quantic Dream

L'indépendance pour un avenir meilleur ?

Via un article publié sur son blog par les deux dirigeants du studio, Quantic Dream est revenu sur ses 23 années d'existence. La structure française a bien changé au fil des années et elle doit sa notoriété en grand partie à Sony. En effet, c'est avec l'exclusivité PS3 nomméeque l'entreprise dirigée par David Cage est sortie de l'ombre, jusqu'à la consécration avecen 2018.Malgré ces succès, Quantic Dream a ensuite décidé de s'éloigner du constructeur japonais dans le but de devenir totalement indépendant. Par ailleurs, le géant chinois NetEase est entré au capital du studio en janvier 2019. Quoi qu'il en soit, c'est désormais officiel, Quantic Dream éditera directement ses futures productions.En plus de profiter d'une liberté créative totale, l'équipe parisienne compte aider d'autres studios dans le développement de leurs jeux. Bien entendu, les prochains titres de Quantic Dream pourront également sortir sur plusieurs supports en même temps. Nous verrons bien ce que David Cage et sa bande ont préparé pour la prochaine génération de consoles.