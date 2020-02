Ubisoft annonce un escape-game Prince of Persia en réalité virtuelle

Lire aussi :

Un retour aux origines de la saga

Source : VentureBeat

Imaginé et développé par un seul homme, Jordan Mechner,premier du nom a marqué son temps et donné lieu à plusieurs suites avant qu'Ubisoft ne fasse l'acquisition de la licence et la dépoussière en 2003 avec l'épisode. Une réussite unanimement saluée mais dont les successeurs ne sont jamais parvenus à égaler la superbe. Pendant ce temps-là,devenait l'un des plus gros succès de l'éditeur qui fini fort logiquement par lui réserver ses faveurs. Cela faisait une dizaine d'années que nous étions sans véritables nouvelles de la licence, jusqu'à l'annonce aujourd'hui pour le moins inattendu.Ubisoft n'en finit donc plus d'explorer de nouveaux horizons pour son catalogue de licences. L'éditeur français touche aussi bien au cinéma, à la télévision, la bande-dessinée et même les parcs d'attraction. Place donc maintenant aux. L'éditeur annonce d'ailleurs avoir noué des partenariats avec 300 lieux proposant desà travers le monde. Ubisoft n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai dans le domaine puisque le studio Blue Byte, racheté par Ubisoft en 2001, a déjà produit deuxen réalité virtuelle, baptisésetLe studio basé à Düsseldorf rempile donc pour un troisième projet baptisé. Il s'agira bien évidemment d'un jeu coopératif pouvant réunir de deux à quatre joueurs qui devront mettre leur matière grise en commun pour résoudre les nombreuses énigmes qui les attendent. L'histoire les emmènera à l'époque du jeu, où ils seront convoqués par Kaleena, l'Impératrice du Temps pour contre les plans d'un mage cherchant à restaurer le Sablier du Temps afin de créer une armée de monstres de sable. Les joueurs devront s'y opposer en résolvant énigmes et puzzle, notamment en utilisant le pouvoir de remonter le temps, le tout casque VR sur la tête