Le chinois NetEase investit dans Quantic Dream pour le développement de jeux Next-gen

NetEase avance ses pions sur le secteur du jeu vidéo

Quantic Dream satisfait de ce nouveau partenariat

Au travers de cet accord, c'est aussi le statut de studio affilié exclusivement à Sony que Quantic Dream va perdre. Comme le précise VentureBeat (dont l'article est relayé par Gamekult ), les prochaines productions du studio parisien seront de nouveau multiplateformes, et ce après près d'une décennie passée sous l'égide du géant nippon. La nature même des futurs jeux de Quantic Dream ne devrait en revanche pas évoluer, restant campée sur les aventures narratives à forte aspiration cinématographique.L'investissement de NetEase "", lit-on du communiqué publié par le géant asiatique, visiblement attaché à faire progresser ses positions ailleurs que sur le marché chinois.Au printemps dernier, NetEase injectait ainsi 100 millions de dollars au capital de Bungie, le studio américain à qui l'on doit les franchises Halo et Destiny, notamment. Le mot d'ordre était également de permettre à Bungie de passer à la vitesse supérieure en terme de développement de titres multiplateformes. Une posture similaire à celle adoptée lors de l'entrée au capital de Quantic Dream, agrémentée pour l'occasion d'un communiqué reprenant peu ou prou les mêmes formulations et affichant les mêmes ambitions.De son côté Quantic Dream, et plus particulièrement David Cage, accueille cet investissement avec un certain enthousiasme. "", a indiqué l'intéressé.Fondé en 1997 (la même année que Quantic Dream), NetEase est connu en Chine pour proposer des versions locales de Eve Online, Warcraft, Hearthstone, StarCraft 2, ou encore Overwatch, note. Récemment, l'américain Blizzard dévoilait son prochain jeu : Diablo Immortal. Très fraîchement accueilli par les joueurs, il est développé en partenariat avec le géant chinois du web, dont les aspirations dans le secteur du gaming sont décidément grandissantes.