Detroit: Become Human sortira le 12 décembre sur l'Epic Games Store

Le chef-d'œuvre de Quantic Dream

Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour jouer à Detroit sur ordinateur puisque le soft réalisé par David Cage sera lancé le 12 décembre 2019. Les précommandes sont déjà ouvertes sur l'Epic Games Store . Autre bonne nouvelle, le titre est disponible pour seulement 39,90€ et non à plein tarif comme cela aurait pu être le cas.Rappelons que Detroit: Become Human se déroule en 2038, dans la ville de l'État du Michigan. Dans ce futur pas si lointain, les androïdes servent les humains dans chaque tache du quotidien. Face à cet esclavage à peine dissimulé, certains robots décident de se rebeller et une véritable guerre commence alors entre les machines opprimées et leurs créateurs.Le joueur incarne tour à tour trois androïdes nommés Kara, Markus et Connor. Chaque décision oriente le scénario et les échecs lors des fameux QTE ont parfois de lourdes conséquences sur la suite des événements. N'hésitez pas à consulter notre test de la version PS4 à cette adresse