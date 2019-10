Avant d'arriver sur PC, Detroit Become Human confirme son carton sur PS4

Detroit : Become Human exhibe ses chiffres avant son arrivée sur PC

Source : Twitter

Attendu pour la fin de cette année sur PC, le jeus'est écoulé à 3,2 millions d'exemplaires précisément sur PS4. Un excellent résultat pour le développeur Quantic Dream, à qui l'on doit égalementou encoreRappelons que, jusqu'à récemment, Quantic Dream proposait ses jeux exclusivement sur les consoles de Sony. Mais depuis quelques mois les joueurs PC peuvent eux aussi profiter des titres à très forte tendance narrative (et fortement critiqués par certains joueurs) du développeur français.Reste à savoir maintenant quand sera disponible cette version PC de. En attendant de connaitre sa date de sortie précise, on peut d'ores et déjà évoquer son prix de vente sur l'Epic Game Store, à savoir 39,90 euros.