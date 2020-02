Les premières infos émergent pour ProjectA, le FPS compétitif de Riot Games (LoL)

© Riot Games

Lire aussi :

Les jeux vidéo à ne surtout pas rater en 2020

Un doux parfum de CS:GO

Des armes qui ne sont pas en reste

Source : Compte Twitter de HenryG

Annoncé en octobre dernier,se veut un FPS tactique basé sur unde personnages aux capacités uniques, un peu comme sirencontrait. La formule du prochain titre des créateurs dea de quoi séduire sur le papier mais qu'en sera-t-il une fois le jeu lancé ? HenryG nous donne quelques pistes pour nous en faire une première idée.Le choix de HenryG (et probablement d'autres) par Riot Games s'explique aisément par ungénéral du jeu assez proche de celui de, du moins si l'on en croit le commentateur vedette. En effet, ses impressions soulignent d'emblée que la structure des parties sur le mode de jeu auquel il a pu s'essayer est semblable à celles du modede. Celles-ci mobilisaient ainsi deux équipes de cinq joueurs s'affrontant au fil de manches successives, la victoire allant à l'équipe ayant emporté douze rounds. Les parties étaient construites sur le mode « Attaquants contre Défenseurs », les premiers devant désamorcer une bombe plantée puis défendue par les seconds, jusqu'à ce que les rôles soient intervertis à mi-partie. Bref, jusqu'icine réinvente pas la poudre.se distingue en revanche d'unpar la présence de héros aux capacités propres. Au début de chaque, chacun d'eux doit faire l'acquisition d'une des capacités disponibles en plus de s'équiper d'un set d'armes. HenryG décrit l'usage de ces capacités comme quelque chose d'assez similaire à celles des grenades fumigènes oude, à savoir des items de soutien plutôt que des super-pouvoirs capables de changer à eux seuls l'issue d'une partie.Voilà qui devrait rassurer celles et ceux qui craignaient que les capacités des héros aient une trop grande prépondérance dans ledu jeu. «» commente-t-il.ne semble donc pas oublier qu'il est avant tout un FPS. Et qui dit FPS dit importance cruciale de l'armement. Selon l'ancien joueur professionnel, celui-ci se révèle déjà assez meurtrier pour que l'usage des capacités spéciales ne lui dame pas le pion. Jugez plutôt : toutes les pétoires disponibles ont la particularité de tuer en un, ce qui devrait considérablement impacter le rythme des parties. À noter également que tous les joueurs auront le choix entre les mêmes armes au début de chaque round.Enfin HenryG nous livre également ses premières impressions desqu'il a pu arpenter durant sa journée au contact du jeu. Selon lui leur conception rappelle là encore: «Counter-strikesquegameplay» nous dit-il.Pour enfoncer le clou et rassurer les joueurs que le jeu intéresse, HenryG conclut avec enthousiasme :». Reste à voir si ce jugement est vierge de toute influence, mais pour cela il faudra encore attendre quelques mois, jusqu'à la sortie du jeu.