Final Fantasy XV et Wolfenstein Youngblood rejoignent le Xbox Game Pass

Le constructeur américain gâtera encore une fois ses joueurs qui possèdent un abonnement actif au Xbox Game Pass PC et/ou console. Rappelons qu'il est parfaitement possible d'accéder aux deux versions en souscrivant au Xbox Game Pass Ultimate. Ce dernier comprend aussi le Xbox Live Gold pour jouer en ligne et obtenir des titres gratuits tous les mois.En ce qui concerne le Xbox Game Pass console, nous apprenons que Final Fantasy XV arrivera le 6 février prochain en compagnie du FPS coopératif. Ces deux blockbusters nous tiendront occupés durant des dizaines d'heures. De plus, le jeu de réflexion indépendantsera ajouté le 13 février 2020.Pour ce qui est du Xbox Game Pass PC maintenant,et(un jeu de plateforme en 2D) seront déployés prochainement. Microsoft n'a pour l'instant pas dévoilé de dates exactes.Pensez aussi à termineretqui seront tous retirés du Xbox Game Pass très bientôt.