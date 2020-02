EA : plus d'un milliard de dollars de microtransactions... Sur un seul trimestre

© ricochet64 / Shutterstock.com

Ces dernières années, Electronic Arts a traîné une très mauvaise image d'éditeur gourmand qui ne jure que par les microtransactions. Il a même dû freiner ses ambition à cet égard face à la grogne des joueurs. Néanmoins, grâce à ce modèle économique, ses revenus restent vertigineux.Lors de son dernier trimestre (d'octobre à décembre 2019), EA a engrangé plus d'un milliard de dollars grâce aux microtransactions. Une performance notamment induite par une forte hausse du chiffre d'affaires lié à ce que l'éditeur appelle les «», dans lesquels sont par exemple comptabilisés les Battle Pass d'. Ce sont ainsi 993 millions de dollars qui ont été récupérés par le groupe, correspondant à une hausse de 27 % par rapport à l'année dernière. Et une fois qu'on ajoute les revenus générés par le mobile, sur lequel EA est encore à la traîne face à la concurrence, on dépasse largement le milliard de dollars générés en un trimestre.Au total, EA réalise un chiffre d'affaire de 1,593 milliard de dollars sur la période. Ce sont donc les microtransactions qui ont, et de loin, le plus largement contribué à son bon trimestre (le troisième de son année fiscale). En plus de son jeu Battle Royale, ce sont ses franchises liées au sport qui lui ont permis d'atteindre de tels chiffres :etbrassent ainsi des centaines de millions de dollars avec leur mode Ultimate Team, qui requiert l'achat de packs de contenus aléatoires. L'éditeur a par ailleurs enregistré un bénéfice de 361 millions de dollars.Des chiffres qui devraient conforter EA dans sa stratégie concernant les microtransactions. Mais l'éditeur pourrait aussi être amené à accentuer ses efforts sur des jeux solo scénarisés. En effet, on apprend que l'éditeur a dépassé ses prévisions de ventes pour Star Wars Jedi: Fallen Order . EA s'attendait à écouler entre 6 et 8 millions d'unités du jeu, qui devrait finalement atteindre les 10 millions de ventes d'ici la fin de son année fiscale (le 31 mars 2020).Cela montre qu'une certaine frange de joueurs demande encore de bonnes aventures solo. Ont aussi été évoquées rapidement les PlayStation 5 et Xbox Series X, la prochaine génération de consoles qui arrive à la fin de l'année. EA a annoncé son intention de lancer un nouveau Battlefield sur ces supports, ainsi que d'autres jeux dont les projets restent pour l'instant secrets.