DOOM Eternal : aucune micro-transaction n'est prévue (et c'est tant mieux)

DOOM Eternal, certifié sans micro-transaction

Lire aussi :

Les jeux vidéo à ne surtout pas rater en 2020

Source : NeoWin

Le tout nouveau FPS signé ID Software, DOOM Eternal , dont la sortie est calée au 20 mars prochain, ne proposera pas la moindre micro-transaction.Selon son directeur créatif, Hugo Martin, l'intégralité du jeu pourra être déverrouillée simplement en jouant, y compris les objets de type cosmétique, et ceci grâce à l'XP accumulée par le joueur. Hugo martin ajoute : «».Rappelons que si le jeu est attendu pour le 20 mars prochain sur PC, PS4 , Xbox One et Stadia, il arrivera un peu plus tard dans l'année sur Nintendo Switch.