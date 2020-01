L'oie d'Untitled Goose Game s'inscruste dans Windows grâce à un développeur facétieux

© HouseHouse

Un véritable virus que l'on installe soi-même

Clippy a trouvé son maître

On vous voit venir. «». Exact. Mais on ne parle pas là du jeu signé par House House, mais bien d'une sorte d'assistant virtuel... incarné par l'oie du jeu. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?Codé en quelques jours par Sam Chiet, 18 ans à peine, le programme se propose de faire apparaître aléatoirement l'oie du jeu sur votre environnement Windows. Celle-ci se lancera alors dans des défis complètement absurdes, comme vous voler le pointeur de la souris, ou déplacer aléatoirement des fenêtres pour vous rendre fous.Parfois, l'oie sortira d'un coin de l'écran, tirant avec elle un mème choisi aléatoirement (totalement personnalisable). Ou vous laissera entendre son cacardement caractéristique, aussi hilarant que crispant.Le caractère imprévisible et totalement débile de ce programme est exactement ce qui a motivé son créateur à se mettre au boulot. Il faut aussi préciser que l'oie peut également s'immiscer dans vos parties de jeu vidéo, où elle déclenchera des tirs à tout va, ou vous fera tourner en bourrique. Un vrai petit virus que l'on installe de son plein gré ! Bien entendu, une simple pression sur la touche Esc. permet de s'en débarrasser sans plus de cérémonie.», explique le créateur du programme à The Verge. «». De quoi donner des sueurs froides à n'importe qui a connu Clippy, l'assistant de bureau du Windows des années 90.En l'espace d'une nuit, c'est une véritable communauté qui s'est organisée autour de la création de Sam Chiet. Son site est déjà inondé de commentaires, et un Discord a été créé pour que les fans puissent partager leurs créations. En effet, le jeune créateur a été prompt à ajouter quelques fonctionnalités à son programme diabolique. Chacun peut désormais ajuster les paramètres de l'oie de malheur dans les fichiers de configuration, ainsi qu'ajouter ses propres GIFs et images pour personnaliser l'expérience.Une chose est sûre : certains ne vont pas comprendre ce qui leur arrive en découvrant une oie sur leur ordinateur en arrivant au bureau lundi matin. Et je ne vise évidemment personne au sein de la rédaction Clubic.