Untitled Goose Game réalise un véritable carton en cette fin d'année

© House House

Une oie qui renverse tout sur son passage

Développé par le studio australien House House,place le joueur dans la peau (ou plutôt dans les plumes) d'une oie très sauvage. Cette dernière doit accomplir des objectifs en semant le chaos au sein d'un village autrefois paisible. Il n'en fallait pas plus pour susciter l'attention, faisant de l'anatidé un des oiseaux les plus célèbres de l'univers des jeux vidéo.C'est sur Twitter que l'éditeur Panic a annoncé que le jeu s'est déjà écoulé à plus d'un million d'unités à travers le monde. Un résultat des plus satisfaisants pour un titre indépendant qui n'avait pas beaucoup fait parler de lui avant sa sortie le 20 septembre dernier. Des DLC pourraient donc être bientôt annoncés suite à ce succès.Rappelons queest disponible sur PS4, Nintendo Switch, PC (via l'Epic Games Store), Mac et Xbox One. Les abonnés au Xbox Game Pass peuvent même obtenir une copie digitale du jeu sur la console de Microsoft sans frais supplémentaires.