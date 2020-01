Grizi Esport : la team eSport "made in" Antoine Griezmann et son frère Théo

Grizi Esport : it's in the game !

Du FIFA, mais aussi Fortnite, CS:GO, League of Legends...

Source : Dexerto

L'international français vient en effet de lancer Grizi Esport, une équipe e-sport, avec son frère Théo.On le sait, les plus grands sportifs sont souvent de grands amateurs de jeux vidéo, et si certains pilotes de F1 se régalent sur, les joueurs de football peuvent pour leur part profiter, au choix, deou deVia Twitter, le champion du monde Antoine Griezmann a officialisé son entrée dans le monde du sport virtuel. Antoine, et son frère Théo, ont en effet créé Grizi Esport, une team e-sport.Bien sûr, cette nouvelle team Grizi Esport fera la part belle au football virtuel, mais pas seulement, puisque la team va également s'engager sur d'autres styles, commeou encoreÀ noter que, côté football, Grizi Esport a fait le choix de privilégierPar ailleurs, Théo Griezmann est un fervent joueur de Rainbow Six Siege . Il a d'ailleurs participé récemment à une LAN durant le Colmar Esport Show.Reste à savoir maintenant quelles sont les ambitions de Grizi Esport, mais nul doute qu'avec Antoine Griezmann aux commandes, la team ne devrait pas avoir beaucoup de mal à faire parler d'elle et à attirer les meilleurs joueurs. Pour les intéressés, le recrutement est d'ores et déjà en cours.