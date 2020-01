Le meilleur joueur du monde est français, c'est ZywOo de la Team Vitality

ZywOo sacré meilleur joueur du monde de CS: GO

Fier de ce titre, il remercie particulièrement ses coéquipiers

Source : Le Public Système

Le jeune e-sportif français remporte ce titre, devant l'Ukrainien Oleksandr « s1mple » Kostyliev à la deuxième place, et le Danois Nicolai « device » Reedtz - dont l'équipe championne du monde Astralis va entrer en bourse - à la troisième place.Le site HLTV a sacré, lundi 20 janvier 2020, Mathieu « ZywOo » Herbaut meilleur joueur du monde en 2019 sur le FPS de Valve,. Il est amusant de noter qu'il s'agit de l'équivalent vidéoludique du Ballon d'Or France Football, sachant que la Team Vitality dispose d'un centre de performance au sein du Stade de France !Ce titre est un événement historique pour l'e-sport français. En effet, ZywOo est le premier joueur français à l'obtenir. Il cumule toutefois deux autres records avec cette récompense : à seulement 19 ans, il est le plus jeune joueur au monde à remporter ce prix, mais également le premierà atteindre ce titre, puisqu'il s'agit de sa première année au niveau professionnel.Malgré ses cinq titres de MVP () et ses cinq titres de EVP () en 2019, Mathieu « ZywOo » Herbaut a encore du mal à réaliser qu'il a obtenu le titre de meilleur joueur du monde de. Toutefois, il n'oublie pas l'importance de ses coéquipiers Dan « apEX » Madesclaire, Cédric « RpK » Guipouy, Alex « ALEX » McMeekin et Richard « shox » Papillon.».