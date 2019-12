L'équipe championne du monde de Counter Strike va entrer en Bourse

Jusqu'à 20 millions d'euros de levée de fonds

L'e-sport sur la pente ascendante

Source : Bloomberg

Numéro 1 mondial sur, Astralis va publiquement ouvrir son capital. L'opération aura lieu ce lundi 9 décembre 2019 au Nasdaq de Copenhague (OMX Copenhagen).L'objectif avec cette introduction est de lever entre 125 et 150 millions de couronnes, soit 16,7 à 20,1 million d'euros. La valeur de chaque participation est fixée à 8,95 couronnes (1,20 euro).», a réagi Nikolaj Nyholm, PDG d'Astralis Group, dans des propos rapportés par Bloomberg. Confiant sur la réussite de cette opération financière inédite à l'échelle de l'e-sport, il explique avoir déjà obtenu des garanties de la part d'investisseurs européens et asiatiques.En cas de succès, cela pourrait donner des idées aux autres équipes. Le secteur croît très rapidement, en témoigne Vitality qui a levé 20 millions d'euros fin 2018 et qui vient d'inaugurer sa V.Hive , un gigantesque complexe e-sportif en plein cœur de Paris. Selon Forbes, la structure la mieux valorisée actuellement est Cloud9, à 400 millions de dollars (363 millions d'euros). En 2019, l'industrie e-sport va peser environ 1,1 milliard d'euros , le double de son poids en 2016.Per Hansen, économiste spécialisé dans l'investissement, est d'ailleurs persuadé qu'il s'agit d'un bon timing pour Astralis pour tenter un tel coup. «», fait-il savoir.Pour beaucoup, il s'agit d'un nouvel eldorado qui doit encore se développer, de quoi attirer les investisseurs en tout genre : équipes de sport et sportifs traditionnels, hommes d'affaire et fonds d'investissement l'ont déjà compris. Et désormais, avec l'arrivée en Bourse d'Astralis, n'importe qui peut placer des billes dans le secteur.