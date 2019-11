Team Vitality ouvre V.Hive, un lieu entièrement dédié à l'e-sport, au cœur de Paris

Un immense complexe, et pas seulement pour les joueurs

Mon histoire est votre histoire. V.Hive est notre déclaration d'amour à l'esport et au gaming - ouverture le 13 Novembre 2019. À bientôt 🐝 https://t.co/VNNsy2QC0V — Fabien 'Neo' Devide (@Vitality_Neo) November 7, 2019

Source : Twitter

Les abeilles se sont constituées une nouvelle ruche. Après des mois de teasing, Fabien « Neo » Devide, créateur et dirigeant de Vitality, a officialisé le nouveau repère des V : la V.Hive. Celle-ci ouvrira ses portes mercredi prochain, le 13 novembre.La V.Hive, située dans le centre de Paris, est un bâtiment sur quatre étages disposant d'une surface de plus de 1 000 mètres carrés. On y retrouve bien entendu des salles d'entraînement et une gaming house pour les joueurs pro de Vitality, mais aussi des espaces pour se restaurer, se détendre ou se soigner. Les bureaux de la direction, du marketing et de la communication sont également présents, l'objectif étant de réunir tous les collaborateurs au même endroit.Pour rappel, Team Vitality avait levé 20 millions d'euros fin 2018, ce qui constituait un record pour une structure européenne de e-sport. De quoi investir pour mettre ses équipes dans les meilleures conditions.Le complexe n'est pas fermé au public, bien au contraire même. Certaines zones ont été pensées spécialement pour la communauté. On y retrouve, entre autres, une salle dans laquelle sont disposés des PC et consoles pour jouer, un café, et une boutique officielle pour booster le merchandising, avec bien sûr des maillots et tout une gamme de produits dérivés. Créée en 2013, l'abeille a bien grandi depuis.