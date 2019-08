FordZilla : le constructeur Ford lance sa division e-sport à la Gamescom

FordZilla : la division e-sport de Ford

Des compétitions sur Forza Motorsport 7

Source : CNET

souhaite ainsi recruter les meilleurs pilotes virtuels de la planète, qui rejoindront la première équipe du constructeur :L'année dernière,présentait à la Gamescom son tout nouveau. Cette année, le constructeur américain a une nouvelle fois tenu à proposer à ses fans un stand dédié, avec notamment unà tester, et a profité de l'événement pourva ainsi, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, et former égalementcomposée des meilleurs joueurs de chaque équipe nationale., développé par les studios Turn 10.souhaite évidemment s'appuyer sur son histoire dans la course automobile, pour appliquer son expérience au monde de l'Selon le constructeur,pour affronter en ligne d'autres gamers. De quoi motiver l'américain à se lancer sur ce tout nouveau marché, avec évidemment des ambitions à la hauteur de la réputation du constructeur.Selon Ford : «».