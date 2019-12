12 jeux gratuits en décembre sur l'Epic Games Store, à commencer par The Escapist et The Wolf Among Us

Toujours plus de jeux gratuits avant 2020

Dès maintenant et jusqu'au 19 décembre prochain, les utilisateurs de l'Epic Games Store peuvent s'emparer gratuitement deet. La première saison de ce dernier est disponible en intégralité avant l'arrivée du second opus annoncé à l'occasion des Game Awards 2019. Pour célébrer la cérémonie, la boutique propose aussi des réductions sur plusieurs jeux à cette adresse Pour clôturer l'année 2019 en beauté, l' Epic Games Store offrira au moins un jeu par jour à partir du 19 décembre et jusqu'au nouvel an. Ainsi, pas moins de 12 de titres (voire plus) seront offerts à tous durant cette période festive. C'est également ce 19 décembre qu'Epic mettra en ligne ses promotions hivernales.Si l'Epic Games Store est toujours vivement critiqué par une partie des joueurs, il faut bien admettre que la boutique sait faire preuve de générosité. Ces douze derniers mois, plus de 50 jeux ont été offerts à la communauté. Cette habitude appréciable ne devrait pas changer en 2020.