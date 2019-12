Telltale annonce travailler sur The Wolf Among Us 2

De retour avec Blanche Neige et Bigby

Source : Engadget

Inspiré du comicsétait originellement développé par Telltale : le studio a été racheté par LGC Entertainment durant l'été, qui a depuis repris le même nom.La première saison deavait été acclamée par la critique - on vous la recommande d'ailleurs chaudement - et l'on craignait, depuis la fermeture du studio Telltale originel, de ne jamais pouvoir jouer à une deuxième saison. Or, le « nouveau » Telltale a annoncé sa production lors des Games Awards 2019 Le jeu sera développé aux côtés de AdHoc Studio, une équipe composée des anciens développeurs de la société (le premier Telltale, donc) qui devraient notamment s'occuper de la partie narrative et des cinématiques. Cette deuxième saison se déroulera après les événements de la première, mais toujours avant ceux de. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée.