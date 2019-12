Les premières exclusivités temporaires de l’Epic Games Store rejoignent Steam cette semaine

© Epic Games

Hades et Ashen rejoignent Steam et les autres

Via : Kit Guru

C'était la promesse initiale de l'EGS : rémunérer les éditeurs et développeurs à hauteur de 88% des ventes, contre 70% pour Steam. Une posture qui a permis à Epic Games de s'octroyer un certain nombre d'exclusivités temporaires (dont de gros noms tels que Metro Exodus ou encore Control ).Hades, de Supergiant, et Ashen, signé de AA4 et Annapurna Interactive, ne sont désormais plus soumis à leur contrat d'exclusivité avec Epic Games Store. Par conséquent, les deux titres bénéficient cette semaine d'une sortie sur Steam. Ashen, pour sa part, est également disponible sur GOG.De « petits » titres pour commencer donc, mais dont les joueurs Steam (et autre) peuvent désormais profiter dans des versions déjà riches de plus d'un an de contenu et de correctifs en tout genre.Parmi les grosses sorties attendues dans les prochains mois, on peut donc citer Metro Exodus, qui rejoindra les rayons de Steam le 14 février 2020, mais aussi Borderlands 3 dont l'exclusivité de six mois prendra fin en avril prochain.