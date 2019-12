Final Fantasy VII Remake restera exclusif à la PS4 pendant 1 an

© Square Enix

Un an à patienter...

Source : Square Enix

Cela fait depuis plus de quatre ans que le jeu a été dévoilé à l'E3 2015 et il sortira enfin le 3 mars 2020 sur PS4. Final Fantasy VII Remake fait partie des titres les plus attendus de tous les temps mais seuls les joueurs PlayStation pourront s'y plonger au lancement. Les autres devront attendre de longs mois avant de pouvoir poser leurs mains dessus.Square Enix s'est enfin décidé à communiquer autour de l'exclusivité temporaire de son jeu sur PS4. Ainsi, nous apprenons via la nouvelle jaquette du titre quesera seulement jouable sur la machine de Sony jusqu'au 3 mars 2021. Ensuite, l'éditeur pourra le distribuer sur PC comme sur les consoles Xbox.Avec l'arrivée de la nouvelle génération, nous pouvons parier sur le fait quedébarquera aussi sur PS5 et Project Scarlett en 2021. Rappelons que le jeu sera divisé en plusieurs parties et que la première que arrivera en mars prochain s'attardera uniquement sur les événements se déroulant à Midgar.