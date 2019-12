Black Mesa, le remake de Half-Life, est désormais jouable du début à la fin

© Crowbar Collective

Xen, soyons Xen

Source : Steam

Black Mesa, le grand ravalement de façade de Half-Life 1 entamé en 2012, est désormais jouable du début à la fin en version bêta sur Steam.Si Black Mesa est bel et bien jouable depuis plus de 7 ans, il manquait au puzzle une pièce essentielle : Xen, du nom de la planète alien que notre cher Gordon Freeman visite à la fin du jeu. Ce dernier chapitre de Half-Life 1 aura en effet causé bien du fil à retordre à Crowbar Collective, qui ne l'a publié en bêta que l'été dernier Quasiment six mois plus tard, le studio est en mesure d'annoncer que Black Mesa est aujourd'hui disponible dans son intégralité, pour peu que vous y jouiez en version bêta. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer droit sur le jeu dans votre bibliothèque Steam, d'accéder aux propriétés, puis de souscrire à la bêta publique dans l'onglet idoine.Quelques soucis d'équilibrage continuent d'occuper les développeurs de Crowbar Collective en vue d'une sortie en version 1.0 en 2020. De quoi s'octroyer une petite piqûre de rappel avant la sortie de Half-Life : Alyx en mars prochain ?