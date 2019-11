La saison 1 de CoD: Modern Warfare commence le 3 décembre et s’annonce chargée en contenu

© Activision

Des cartes iconiques de CoD 4: Modern Warfare de retour

De nouveaux modes de jeu à prévoir

Lire aussi :

Resident Evil 3 Remake : le développement confirmé et une sortie dès 2020 envisagée



Nouvelles armes et passe de combat

Lire aussi :

Blair Witch arrive sur PS4 le 3 décembre, avec diverses améliorations et bonus



Source : Call of Duty

Une saison qui s'accompagnera bien entendu d'un passe de combat, mais également d'une véritable cargaison de contenu gratuit sur toutes les plateformes.Nous avions déjà eu des indices concernant les maps qui s'ajouteraient progressivement au roster de. Mais la chose est désormais actée : Crash, Vacant et Shipments, trois des cartes les plus populaires de, vont être implémentées dans le jeu le 3 décembre prochain.Ce n'est pas tout. Deux nouvelles cartes dédiées au mode Gunfight feront aussi leur apparition la semaine prochaine, ainsi qu'une nouvelle dédiée au mode Guerre Terrestre.Le communiquéégalement l'arrivée d'autres cartes à mesure que la saison 1 progresse.Toujours au rang des nouveautés gratuitement offertes aux joueurs de, Infinity Ward annonce le lancement de trois nouveaux modes de jeu, et de quatre nouvelles missions coopératives.« O.S.P » (pour On Site Procurement) proposera à deux escouades de deux joueurs de commencer la partie dépourvus d'équipement. Il leur appartiendra de s'équiper sur la carte afin de pouvoir remporter la bataille.La saison 1 inaugure aussi le mode Reinforce, qui se pose comme un hybride des modes Domination et Recherche et Destruction. Pourvus d'une unique vie, les joueurs doivent assurer le contrôle de trois drapeaux éparpillés sur la carte.Enfin, le mode Infecté est décrit comme «» — sans plus de précisions. Comme en ce qui concerne les maps, Infinity Ward promet que d'autres modes seront ajoutés au fil de la saison.Qui dit saison dit passe de combat. Et à l'instar de ce que proposepermettra aux joueurs d'en profiter sans dépenser un centime. Du moins... en partie.Relativement peu clair sur ce point, le studio annonce que «». Plus d'informations sont promises le 3 décembre sur ce point.Toujours est-il que le fusil d'assaut Ram-7 et la mitrailleuse Holger-26 seront donc accessibles à tous les joueurs en remplissant certains objectifs qui seront décrits dans le Battle Pass.Un sacré programme donc, décrit par Infinity Ward comme «».