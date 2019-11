Blair Witch arrive sur PS4 le 3 décembre, avec diverses améliorations et bonus

Des frissons aussi sur PS4

Source : Gamespot

Après un lancement en demi-teinte sur Xbox One et PC il y a quelques mois , le jeu, signé Bloober Team, va bel et bien trouver son chemin jusqu'à la PS4.Cette sortie sur la console Sony est pour le moment prévue uniquement en version dématérialisée, avec un prix de vente fixé à 29,99 euros. Tardive, cette arrivée sur PS4 s'accompagnera toutefois de quelques améliorations, promet le studio polonais, tant au niveau des graphismes que du gameplay.À cela s'ajoutera également une nouvelle option «», qui permettra de personnaliser le chien qui accompagne le joueur dans l'aventure. Pas de panique pour les joueurs Xbox One et PC : ce «» sera également disponible sur leurs versions.