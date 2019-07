Blair Witch : un trailer du jeu à venir dévoilé aujourd'hui

Replongez dans l'univers du film

Source : Engadget

Inspiré du traumatisant long métrage de 1999 réalisé par Eduardo Sanchez et Daniel Myrick,estqui enverra le joueur au cœur de la forêt de Black Hills. Nous y contrôlerons Ellis, un ancien policier qui part à la recherche d'un garçon disparu. Bien entendu, des événements surnaturels ne tarderont pas à se produire au beau milieu de cette cambrousse austère. Des monstres ainsi que la folie pourchasseront le héros malheureux de cette épopée glaçante !C'est l'équipe dequi est à l'origine de cette adaptation. Le gameplay et la patte artistique ne sont pas sans rappeler un certain, l'autre licence phare du studio. Dans cette nouvelle bande annonce, nous pouvons profiter d'un aperçu des décors mais aussi de l'utilisation de la caméra (à la manière d'un) et du téléphone portable. Un chien, auquel il sera possible de donner des ordres, accompagnera aussi Ellis.. Pour le moment, il s'agit des seules versions annoncées.