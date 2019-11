L'Epic Games Store fait aussi son Black Friday et met Red Dead Redemption au pas

Jusqu'à 75 % sur les jeux de l'Epic Games Store

Source : The Verge

À l'occasion du Black Friday , profitez des réductions alléchantes de l'Epic Games Store sur les jeux vidéo indépendants et les derniers blockbusters.L'Epic Games Store poursuit sa course folle face à son adversaire Steam et introduit le Black Friday dans son catalogue de plus en plus intéressant. En plus d'offrir régulièrement des jeux à ses utilisateurs, la plateforme propose actuellement jusqu'à 75 % de réduction sur une sélection de jeux tels que Red Dead Redemption 2 Borderland 3 ou encore Metro Exodus Les amateurs de jeux vidéos indépendants seront ravis de constater queou encore l'excellentsont également en promotion. Notons, enfin, que les très récents The Outer Worlds etbénéficient respectivement de 25 % et 50 % de réduction.Les offres promotionnelles de l'Epic Games Store à l'occasion du Black Friday prendront fin le 2 décembre à 17h00.