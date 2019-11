Black Friday 2019 : le top des offres Amazon et Cdiscount du lundi

Black Friday Week : toujours plus de bons plans High-Tech !

Mise à jour des bons plans Black Friday : lundi 25 novembre à 06h32

Les bons plans sur les produits Amazon

Les bons plans sur les produits Apple

Les bons plans sur les Smartphones

Les bons plans sur les tablettes

Les bons plans sur les PC

Les bons plans sur les casques audio, écouteurs et enceintes

Les bons plans sur les SSD et stockage

Les bons plans sur les consoles & jeux vidéo

Les bons plans sur les périphériques gaming PC

Les bons plans sur les Smart TV

Les bons plans sur les aspirateurs robots

Les bons plans sur les forfaits mobiles

Les bons plans sur les VPN

Black Friday Week : le "vrai" lancement aujourd'hui ?

Faut-il attendre le Black Friday pour obtenir les meilleures promotions ?

Méfiez-vous des ruptures de stocks !

Si la Black Friday Week a bien démarré vendredi dernier, ce début de semaine lance le décompte avant le Black Friday. A seulement quelques jours de l'événement, les enseignes en ligne continuent de faire pleuvoir les promotions sur le high-tech. Sous ce déluge de bons plans, nous avons sélectionné les meilleures offres sur les smartphones, les PC portables, les casques audio, les objets connectés, les consoles et jeux vidéo, les smart TV, sans oublier les SSD. Un vaste choix de produits à prix cassés chez Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony, Bose et même Dyson.Pour accéder aux meilleures offres du moment chez les e-commerçants, il vous suffit de cliquer sur les liens ci-dessous :C'est partie pour une nouvelle journée de Black Friday Week. Les bonnes affaires tombent déjà ce matin avec des réductions jusqu'à -50% sur certains produits.Découvrez tous les bons plans Amazon pour laRendez-vous cette fois sur les promotions en cours sur les produits de la marque à la pomme.Ne manquez pas les premières offres sur les smartphones flaghships ou de moyen de gamme ainsi que sur les tablettes Huawei.Découvrez sans attendre les meilleures offres sur les dernières tablettes tactiles sorties sur le marché.Besoin de vous équiper, ou simplement de faire plaisir à un proche, ne manquez pas cette sélection !On ne saurait proposer une sélection High-Tech sans proposer des casques et écouteurs. Voici les offres qui nous ont marqué sur cette catégorie de produits pour finir cette sélection Black Friday.Besoin de beaucoup de stockage sur votre PC ou votre Mac ? De nombreux bons plans sont disponibles Crucial, Samsung et SanDisk.Les enseignes en ligne n'ont pas oublié les fans de gaming avec déjà les premières promotions sur les packs consoles Nintendo, Xbox et PlayStation.Retrouvez les meilleurs bons plans sur les écrans PC, les souris, les claviers gaming ou encore les barrettes de mémoire RAM.Une TV haut de gamme à prix cassé, ça vous intéresse ? Les premières réductions sur un large choix de TV ont déjà débarqué, nous avons regroupé les meilleures d'entre-elles.Voici notre sélection des top bons plans sur les aspirateurs robots et haut de gamme.Pour le Black Friday, profitez des promotions sur les forfaits mobiles illimités et sans engagement. Voici notre sélection des offres les plus intéressantes.Côté services en ligne, les VPN s'affichent aussi en promotion. N'attendez plus pour surfer en toute sécurité sans vous ruiner !Comme vous le savez sûrement, la Black Friday Week a démarré vendredi 22 novembre. Traditionnellement, cette semaine de promotions qui précède le Black Friday commence au premier jour de la semaine du célèbre "vendredi noir".Mais cette année, Amazon en a décidé autrement en lançant les hostilités plus tôt que prévu, pour nous régaler avec des prix cassés sur le high-tech dès vendredi dernier. Cdiscount de son côté a également joué les rebelles aux côtés du géant américain en lançant également un grand nombre de promotions sur l'ensemble de son site dès le week-end dernier.Si la bagarre commerciale a été lancée prématurément à l'initiative de certains e-commerçants, il n'en reste pas moins que la Black Friday Week démarre officiellement ce lundi 25 novembre. Nous devrions ainsi voir d'autres acteurs du marché comme la Fnac, Darty, Rakuten ou encore Boulanger rejoindre la valse des promotions. Désormais, la course au meilleur prix est lancée chez l'ensemble des sites de vente en ligne, pour toujours plus de réductions sur les produits les plus recherchés. Face au nombre d'offres grandissant, il vous faudra être toujours plus réactif et organisé pour ne pas voir le produit de vos rêves vous passez sous le nez.C'est pourquoi, nous allons chaque jour vous proposer une sélection des top offres du moment sur un grand nombre de produits de grandes marques comme Apple, Samsung, Sony, Dyson, LG ou encore Asus. Soyez à l'affût !Si un grand nombre d'internautes suivent chaque jour les bons plans et réductions de cette Black Friday Week, beaucoup sont parfois réticents à acheter dès maintenant. Dans cette période commerciale très forte, il est souvent tentant d'attendre le dernier moment pour trouver une offre toujours plus intéressante.En effet, le Black Friday est chaque année la journée la plus forte en termes de promotions. Il n'est pas rare de trouver des produits très prisés jusqu'à -70% et même parfois plus ! Mais il est important de prendre en compte que ce jour précis, le nombre d'acheteurs en ligne est aussi beaucoup plus important, étant donné la renommée du Black Friday. Qui dit plus d'internautes, dit ruptures de stock inévitables. Si les offres sont extrêmement intéressantes, il est aussi très fréquent de voir les meilleures d'entres-elles disparaitre en seulement quelques minutes. C'est pourquoi, les bons plans disponibles durant cette semaine ne sont pas à prendre à la légère, d'autant que les offres sont d'ores-et-déjà très agressives.Parfois, il peut être judicieux de ne pas chercher la meilleure des meilleures offres, au risque de repartir bredouille.On ne cesse de le répéter dans chacun de nos bons plans, attention aux ruptures de stocks. Durant le Black Friday, les promotions et réductions peuvent atteindre moins 70% et parfois plus encore ! Ces offres uniques dans l'année attirent forcément un grand nombre d'acheteurs. Des prix chocs et des stocks limités, voici le parfait cocktail pour une rupture de stock assurée.Si vous ne voulez pas vivre la désillusion de voir votre commande échouée suite au message "cet article n'est plus en stock", foncez lorsque vous avez craqué pour un produit. Dans le monde du Black Friday, la règle est simple : les premiers arrivés seront les premiers servis. Un adage qui sera chaque jour un peu plus vrai, jusqu'au jour J.