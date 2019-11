Kojima Productions projette de se lancer dans le cinéma

Kojima et l'amour du cinéma

Un nouveau jeu déjà en projet ?

Via : Gaming Bolt

Dans un documentaire réalisé par la BBC sur lede, Hideo Kojima lâche qu'il aimerait bien passer derrière la caméra à l'avenir.Ce n'est un secret pour personne : Hideo Kojima est un game designer contrarié. Constamment l'arrière-train entre deux chaises, l'homme a souvent dû composer entre son amour profond du septième art et sa fascination pour le médium vidéoludique (la saga Metal Gear en est une belle illustration).Il va sans dire que les deux passions du game designer infusent mutuellement dans son travail. Etest assurément un jeu très cinématographique. La présence au casting d'acteurs tels que Norman Reedus, Mads Mikkelsen ou encore Léa Seydoux pour n'en citer qu'une poignée, ne dit pas autre chose.Pourtant, on ignore encore si Kojima a balancé cette phrase en l'air, ou s'il projette réellement d'embarquer sa nouvelle équipe dans le monde du cinéma. Il ne faudrait pas oublier que Kojima Productions dispose encore d'effectifs réduits (environ 80 personnes). Et à en croire l'éminence grise du studio : un nouveau projet vidéoludique est déjà dans les tuyaux.À peinebouclé que notre stakhanoviste de game designer admettait déjà vouloir se remettre au travail sur un nouveau projet. Pour l'heure, la forme de celui-ci demeure inconnue, mais Kojima a déjà confessé qu'il aimerait plancher sur des suites àafin de, je cite, «» (via GamingBolt ).On sait également l'homme très alerte sur le Cloud gaming. En avril dernier, Hideo Kojima disait au journal Nikkei tout le bien qu'il pensait de Google Stadia et de Netflix. Et d'ajouter qu'il avait «».Alors verra-t-on Kojima Productions se mettre au travail sur des films en plus de ce tourbillon d'idées vidéoludiques ? Peu probable en l'état. Mais rien n'empêche le studio de se scinder et de dédier une équipe à la production et réalisation de films, à l'instar d'Ubisoft par exemple.