Un mode Duo bientôt proposé sur Apex Legends (pour une durée limitée)

Varier les plaisirs sur Apex Legends

Via : KitGuru

Un événement lui aussi limité dans le temps, qui sera officiellement lancé le 5 novembre prochain. Notez que le mode solo fera également son retour à la même date.Ce nouveau mode duo ne veut pas dire que la gigantesque carte d'Apex se transformera en théâtre d'affrontements à deux contre deux. Ici, l'objectif est de permettre à deux joueurs de coopérer au sein d'une même escouade pour espérer sortir vainqueurs du Battle Royale.Par défaut, Apex Legends crée des escouades de trois joueurs, créant ainsi des complémentarités intéressantes entre les différents champions du jeu et leurs pouvoirs. Ici, le défi devrait donc être plus corsé, et les adversaires plus nombreux donc.Si Respawn devait s'en tenir à une durée similaire que pour son mode, ces affrontements en duo devraient durer entre 2 et 3 semaines.