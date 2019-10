Marvel's Avengers : Square Enix dévoile un trailer et des détails prometteurs

© Marvel

Le studio de développement Crystal Dynamics a dévoilé, mercredi 30 octobre, une nouvelle vidéo consacrée à, le jeu d'action-aventure à la troisième personne édité par Square Enix prévu pour sortir le 15 mai 2020 sur PS4 mais aussi sur PC, sur Xbox One et sur la plateforme de Cloud gaming de Google, Stadia . Ce nouveaunous en dit un peu plus sur le gameplay et l'histoire du jeu, avec l'arrivée d'un personnage central.L'histoire dedémarre lors du Avengers Day, synonyme d'inauguration de leur quartier général sur la côte Ouest. Mais accusés d'avoir été la cause de la destruction de San Francisco, les héros sont poussés à la séparation et sont remplacés par l'Advanced Idea Mechanics (AIM), une organisation criminelle qui fait mine de vouloir protéger la population.Cinq ans plus tard, les héros ont disparu et les IA robotisées pullulent. C'est là que la jeune Kamala Khan, alias Ms. Marvel, décide de prouver l'innocence de ses héros et... d'accepter ses propres pouvoirs, qui sont extraordinaires. L'héroïne parvient peu à peu à rassembler les Avengers.Les super-héros (tous jouables) seront installés dans un héliporteur désaffecté, que vous pourrez remettre peu à peu en état à mesure que vous avancerez dans le jeu. Et c'est là que la partie la plus intéressante intervient, puisqu'il sera possible de les personnaliser. Vous pourrez en effet adapter les pouvoirs des personnages en fonction des besoins et de votre style de jeu, grâce à de nombreux équipements et compétences.Chaque héros disposera de ses propres tenues (en faisant un clin d'œil à toutes celles qui ont fait l'histoire de Marvel durant 80 ans), de systèmes de combos dynamiques, d'attaques héroïques, mais aussi de capacités et d'attaques inédites à débloquer durant la progression.Les missions seront jouables en solo ou en ligne dans un monde pouvant comprendre jusqu'à quatre joueurs. L'histoire dese déroulera sur plusieurs années.À celles et ceux qui s'inquiètent de devoir débourser une certaine somme pour acquérir certains skills et skins supplémentaires, Square Enix annonce d'ores et déjà que «». À voir ce que cela donnera à l'usage.