Dying Light : Techland tease un crossover avec Left 4 Dead

Un jeu toujours supporté même quatre ans après sa sortie

Sur Twitter, le compte officiel depublie une image teasant ni plus ni moins qu'un crossover avecfait figure d'exception dans l'industrie du jeu triple A. Sorti en 2015, le jeu mêlant survie et parkour se dote encore régulièrement de nouveau contenu afin de tenir ses joueurs en haleine.On ignore encore de quoi sera faite cette collaboration entre les deux licences qui ont le zombie chevillé au corps. Mais à en juger par l'image publiée par le compte Twitter officiel du jeu, il va y avoir de la baston.L'annonce de ce crossover est étonnante à plus d'un titre. D'une part parce que Techland travaille d'arrache-pied sur(sortie prévue au printemps prochain), et d'autre part, parce que nous n'espérions même plus entendre parler un jour de. Une excellente nouvelle donc.