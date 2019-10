Football Manager 2020 : la date de sortie est connue, plusieurs nouveautés attendues

Football Manager met la formation à l'honneur sur cette édition 2020 (© Sega/Sports Interactive=

Le système de formation repensé, pour enfin faire éclore ses propres talents

Une amélioration graphique progressive

Chaque année, le jeu est un incontournable pour tout fan de football et de gestion sportive qui se respecte. Le développeur Sports Interactive et l'éditeur Sega ont annoncé la sortie depour le 19 novembre, sur Steam pour les PC, mais aussi sur Android et iOS en sa version mobile. Le jeu, qui accueille plusieurs nouveautés cette année encore, sortira aussi sur la plateforme de Google, Stadia, et sur Nintendo Switch, sans que l'on connaisse toutefois la date pour ces dernières.Il est souvent difficile de faire éclore les talents du club que l'on entraîne dans. Bien souvent, on se tourne vers le marché des transferts pour dénicher, ailleurs, les pépites du jeu. Alors, FM20 prévoit de faciliter les plans à long terme de l'entraîneur, ainsi que le suivi des équipes de jeunes, grâce à un nouveau centre de formation, qui permettra notamment de suivre la progression des jeunes joueurs, personnellement ou à travers des membres du staff technique.La relation entre l'entraîneur et les dirigeants a également été revue, renforcée même. FM20 intègre la « Vision des dirigeants », qui agira sur le long terme. Le comité directeur du club ne se contentera plus de poser ses objectifs, mais élaborera une stratégie de progression du club sur les saisons à venir, stratégie qu'il sera possible de réévaluer saison après saison, en fonction des performances et de votre philosophie de jeu.Dans le prolongement, si le club que vous entraînez vient à être racheté, le nouveau propriétaire pourrait vous demander de lui souffler le nom d'un joueur en particulier que vous souhaitez recruter.Parmi les nombreuses nouvelles fonctionnalités, la pré-saison bénéficie d'un ajout qui devrait plaire à de nombreux coachs, puisqu'il est désormais possible de créer une compétition de pré-saison qui vous est propre. En donnant chaque année le même nom à votre compétition amicale, il sera possible de retrouver, saison après saison, l'historique de cette compétition, en conservant notamment le nom des anciens vainqueurs ou finalistes.Comme lors de chaque édition, Football Manager améliore un peu plus les graphismes, pour tenter de les rendre plus réalistes année après année. L'entraîneur bénéfice par exemple de petits ajouts vestimentaires, comme les boutons de veste, la fameuse pince à cravate ou les lacets aux chaussures. Rappelons qu'il est possible, au moment de la création de son profil d'entraîneur, de générer son visage en 3D ou d'importer un avatar, pour créer un personnage qui vous ressemble un minimum (bien que ce système soit loin, très loin d'être au point).Lors des séquences de match, la pelouse réagira en fonction de la météo, avec des parties boueuses qui pourront apparaître. Il ne reste plus qu'à patienter !