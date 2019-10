Un joueur allemand bat le record de longévité à Football Manager avec... 333 saisons

© Sports Interactive

333 années virtuelles sans vacances

Les caisses de retraite virtuelles l'adorent



3 clubs : FC United de Manchester (au début en sixième division anglaise), Bengaluru FC (Inde), Hereford FC (Angleterre)



15 678 matchs joués



11 271 victoires



42 672 buts marqués



987 titres remportés



Source : Guinness World Records

Chaque année,séduit de nombreux amateurs de gestion sportive à travers le monde. Depuis la première édition, en 1992, de, son ancien nom (connu sous celui deen français), le titre développé par Sports Interactive déchaîne les passions, grâce à son réalisme et à sa base de données presque exhaustive. Et certains joueurs sont plus accros que d'autres.C'est incontestablement le cas de l'Allemand Sepp Hedel, qui a battu le record du monde de longévité dans le jeu. Sur, le coach virtuel a en effet connu une carrière longue de 333 saisons ! À titre de comparaison, la précédente marque s'établissait à 221 saisons. Pour cela, il a dû consacrer environ 1 940 heures à la gestion de ses équipes.Certains esprits chagrins seront peut-être tentés de croire que Sepp Hedel a passé une grande partie de son temps virtuel « en vacances », comme le permet le jeu. Mais en réalité, pour que le record soit homologué (car oui, il a été homologué par le), les règles sont strictes : il ne faut pas que les vacances occupent plus de 5 % du temps. Et de toute façon, le joueur allemand avait décidé de n'en prendre aucune.Par ailleurs, d'autres fins observateurs ont rapidement soupçonné Sepp Hedel de faire partie du « FC Chômage », pour pouvoir dédier autant d'heures à son jeu vidéo favori. En réalité, une large proportion de son record a été établie alors qu'il travaillait en Afrique, en 2017. Loin de sa famille et de ses amis, il s'est alors fixé comme objectif d'aller le plus loin possible. Son rythme a ensuite baissé, à son retour dans son pays natal.Voici quelques chiffres enregistrés durant ces 333 saisons :Loué pour son réalisme,semble néanmoins avoir cette fois failli à sa réputation. En effet, dans la partie de Sepp Hedel, un club anglais a accepté de faire travailler, comme manager, un homme a priori âgé de plus de 300 ans.