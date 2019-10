FIFA 20 : la "grosse" mise à jour est enfin disponible

Un bon gros patch pour FIFA 20

Un changelog colossal...

Source : FIFA Forums

Le géant américain se doit en effet d'éradiquer les nombreux bugs et autres soucis qui touchent ce nouvel opus de la saga FIFA, dont le test signé Clubic est disponible via ce lien. En effet, si Electronic Arts annonçait fièrement avoir dépassé récemment la barre des dix millions de joueurs sur FIFA 20 , ces derniers ont été particulièrement critiques à l'égard du géant américain, la faute à une édition très mal optimisée en termes de contenu et sujette à de nombreux de bugs techniques...Depuis quelques heures, les joueurs PC sont donc invités à télécharger la nouvelle mise à jour 1.05 du jeu, dont le changelog ( à lire en anglais à cette adresse ) est juste impressionnant.Une mise à jour imposante donc pour FIFA 20, qui se charge de corriger notamment des éléments de gameplay, mais aussi certaines aberrations du mode « Légende ». Des bugs (parfois invraisemblables...) ont également été corrigés, comme celui qui faisait courir certains joueurs sur place, ou encore celui faisant apparaître un attaquant au point de corner à l'engagement...Le mode « Carrière » bénéficie lui aussi de nombreux correctifs, avec notamment des managers qui ne se font plus renvoyer malgré leurs bons résultats, ou encore un réajustement des conférences de presse. Le mode « Ultimate Team » a lui aussi droit à divers ajustements, tout comme le mode « Volta ».Enfin, Electronic Arts annonce avoir mis à jour plus de 2 049 portraits de joueurs 2D, sans oublier la mise à jour de nombreux logos, écussons et maillots.Electronic Arts annonce que cette mise à jour 1.05 est dès à présent disponible pour la version PC du jeu. Elle est en cours de déploiement sur PS4 et Xbox One.