Le PC est désormais la plateforme de prédilection des joueurs de Destiny 2

© Bungie

Le PC représente 41% des joueurs Destiny 2

Via : PCGamesn

Accompagné par le lancement de sa dernière extension, Shadowkeep, le passage en F2P de Destiny 2 lui a accordé un joli regain d'intérêt de la part des joueurs PC qui se jettent en masse sur le jeu, désormais libéré du joug d'Activision-Blizzard D'après lecommunautaire Charlemagne, le parc de joueurs PC de Destiny 2 représente actuellement 41% du total. Suivent les joueurs PS4 (34%) et Xbox One (25%).Une version archivée de ce décompte datant de juillet dernier (lorsque Destiny 2 était encore sur Battle.net donc) donne à voir des chiffres bien différents. À l'époque, le PC ne comptait que pour 22% des joueurs de Destiny 2, contre 32% sur Xbox One et 46% sur PS4.De quoi confirmer à Bungie qu'il a fait le bon choix en se libérant de ses obligations envers Activision-Blizzard. Et d'augurer un avenir plus radieux sur une licence en perte de vitesse.