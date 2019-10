La mise à jour 7.00 de la PS4 arrive cette semaine

Pas de grosse révolution...

La mise à jour 7.00 de la PS4 arrivera ce mardi 8 octobre 2019 partout dans le monde. Les nouveautés ne seront pas légion puisque Sony a décidé d'améliorer deux fonctionnalités de sa machine via ce patch inédit : Party et le Remote Play (soit la possibilité de se servir d'un autre appareil en tant qu'écran pour jouer).En ce qui concerne Party, la fonctionnalité de chat vocal sur PS4, une conversation pourra compter jusqu'à 16 participants au lieu de huit. La stabilité de la connexion sera également améliorée au passage, tout comme la qualité sonore. Cet ajout est entre les mains des bêta-testeurs depuis plusieurs semaines. De quoi espérer un lancement sans accroc.De son côté, le Remote Play pourra être utilisé sur des smartphones ainsi que des tablettes à partir d'Android 5.0. Pour cela, il est nécessaire de télécharger l'application adéquate sur le Play Store . Les utilisateurs iOS n'ont pas été oubliés puisque cette même application sera mise à jour afin d'afficher le contrôleur en permanence et de bloquer l'orientation de l'écran.Enfin, une manette Dualshock 4 pourra être connectée en Bluetooth à n'importe quel appareil équipé d'Android 10 et à ceux qui embarquent iOS 13 iPadOS 13 et macOS Catalina (dont la sortie aura lieu courant octobre).