Encore une faille pour iOS 13 : cette fois, elle concerne des informations de carte bancaire

Les données de facturation d'un inconnu

Un correctif dès iOS 13.1 ?

Source : Neowin

Si vous avez déjà installé iOS 13, vous devriez vérifier les informations affichées dans «» et «». Les données enregistrées sont-elles bien les vôtres ? La question peut paraître saugrenue, mais elle n'est en réalité pas dénuée de sens.C'est en effectuant une opération aussi banale que deux utilisateurs de Reddit ont en effet découvert une faille majeure de sécurité sur la dernière version d'iOS. Ils ont ainsi été stupéfaits de constater que les informations affichées pour leur profil correspondaient en fait à celles d'un parfait inconnu. Tous les détails n'étaient pas entièrement visibles, mais il était tout de même possible de consulter le nom, l'adresse de facturation et les quatre derniers chiffres du numéro de carte bancaire du mystérieux individu.Un des auteurs de la découverte a alors contacté Apple, pour alerter les développeurs au sujet de cette vulnérabilité. Et l'entreprise n'a pas pris les choses à la légère, faisant rapidement remonter l'incident, confirmant indirectement le sérieux du bug.Par conséquent, la firme devrait publier prochainement un correctif de sécurité, mais on ignore pour l'heure quand il sera publié. Si elle parvient à être suffisamment réactive, elle pourra l'inclure dans la prochaine mise à jour, iOS 13.1 , prévue dans les jours, voire les heures, à venir.Cette dernière, initialement prévue pour le 30 septembre 2019, a en effet été avancée au 24 septembre. Elle devrait être déployée en même temps qu'iPadOS, le nouveau système d'exploitation dédié aux tablettes d'Apple, directement dérivé de celui installé sur les iPhone.