macOS Catalina arriverait finalement le 4 octobre d’après le site danois d’Apple

macOS Catalina : arrivée prévue le 4 octobre

L'encart réservé à Apple Arcade sur macOS indique une disponibilité au 4 octobre prochain. © Apple.com

Un calendrier de sortie décalé pour Apple Arcade

Via : MacRumors

Mais à en croire le site officiel danois de la marque, l'attente ne sera plus très longue avant de pouvoir profiter de toutes ses fonctionnalités Comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessous (et issue de la page relative à l'OS sur la version danoise d'Apple.com ), le petit encart parlant d'Apple Arcade laisse apparaître la date du 4 octobre.Vous n'aurez pas manqué de remarquer qu'un astérisque est apposé en suffixe de cette information. Mais en déroulant la page, on se rend compte qu'il ne s'agit-là que d'une indication concernant le statut de service par abonnement payant d'Apple Arcade.Seulement, plusieurs choses ne collent pas d'après les observateurs. Habituellement, Apple libère ses mises à jour macOS les lundis ou mardis. Or, le 4 octobre prochain tombe un vendredi. La dernière fois que la firme a mis à jour son OS un vendredi, c'était pour OS X Snow Leopard — il y a 10 ans.Par conséquent, une autre hypothèse se dessine. MacRumors s'imagine qu'Apple pourrait très bien sortir la version finale de macOS Catalina en début de semaine prochaine, et ne rendre accessible la version Mac d'Apple Arcade qu'à partir du 4 octobre.Mais c'est un autre écueil qui se pose alors : à l'heure qu'il est, Apple n'a toujours pas mis à disposition des développeurs et des bêta-testeurs la version « GM » (pour Gold Master, finale) de macOS 10.15. Chose qui, habituellement, se fait au moins une semaine avant la sortie de la version grand-public d'un système d'exploitation.Reste aussi l'hypothèse que le site danois d'Apple soit complètement à côté de ses pompes. Mais faute d'autre information précise au sujet de Catalina (le site officiel français ne parle que d'une sortie « cet automne ») à se mettre sous la dent, on attendra fébrilement la date du 4 octobre pour en avoir le cœur net.