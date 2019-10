Mario Kart Tour dépasse les 90 millions de téléchargements en une semaine

© Nintendo

Il va falloir tenir la distance

Source : Sensor Tower

Siest vivement critiqué pour son modèle économique et sa maniabilité perfectible, il n'en reste pas moins un succès pour l'éditeur japonais. En effet, le site Sensor Tower nous apprend que le titre a été téléchargé plus de 90 millions de fois seulement une semaine après sa sortie sur iOS et Android . Il s'agit tout simplement du meilleur lancement d'un jeu mobile Nintendo.Les précédents records établis par les productions de la marque ont été pulvérisés. En une semaine,avait atteint 14,3 millions de téléchargements. De son côté, Super Mario Run se situait sous la barre des 13 millions. Ce résultat peut s'expliquer par le fait qu'il est nécessaire de payer pour débloquer le jeu complet.Les résultats sont un peu moins probants au niveau des recettes, puisque Mario Kart Tour a engrangé 12,7 millions de dollars depuis sa sortie. C'est plutôt logique puisque le Pass Or (qui coûtera 5,49 €/mois) est pour l'instant disponible en essai gratuit pendant encore une semaine. Le jeu de course fait donc moins bien quequi avait atteint 28,2 millions de dollars sur cette même période.se place en seconde position avec 16,1 millions de dollars au compteur.Mario Kart Tour est téléchargeable gratuitement sur Google Play et l'App Store.