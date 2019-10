Yuzu, l'émulateur Nintendo Switch est déjà capable de faire tourner Mario Odyssey à 60 FPS

Des jeux Nintendo Switch en 60 fps via Yuzu

Link's Awakening au programme

Source : WCCFTech

Une nouvelle version qui s'accompagne de nombreuses modifications et améliorations, pour de nombreux jeux Nintendo Switch La team Yuzu vient de proposer une toute nouvelle version de son émulateur open source. Un émulateur Nintendo Switch, qui permet désormais de faire tourner certains titres à 60 fps.C'est le cas notamment de l'excellent, grâce à un tout nouveau précédé d'émulation GPU de type asynchrone. Le nouveau Yuzu permet ainsi de « booster » les performances de certains titres tournant sur la console de Nintendo, commeou encore, tous amené à 60 fps.L'autre bonne nouvelle, c'est que l'équipe Yuzu annonce également œuvrer sur la prise en charge d'un certainLe jeu, paru il y a quelques jours maintenant sur Nintendo Switch, souffre en effet de sérieux ralentissements sur la console de Nintendo, et pourrait prétendre très bientôt à un 60 fps parfaitement constant sur l'émulateur...Toutefois, cette nouvelle version de Yuzu ne permet toujours pas de faire tourner l'intégralité des jeux Nintendo Switch, et certains titres commeou encorefont encore et toujours de la résistance. Rappelons que Yuzu est un émulateur open-source expérimental, mis au point en C++.